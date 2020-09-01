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"طوارئ الحرث" تحصد المركز الثالث في رضا المراجعين على مستوى المملكة

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"طوارئ الحرث" تحصد المركز الثالث في رضا المراجعين على مستوى المملكة "طوارئ الحرث" تحصد المركز الثالث في رضا المراجعين على مستوى المملكة
إضافة إلى تحقيقها المركز الأول على مستوى المنطقة للمستشفيات سعة 50 سريراً

حققت "صحة جازان"- ممثلةً في عدد من منشآتها الصحية- مراكز متقدمة على مستوى المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة بالمملكة، وفقاً لنتائج تقرير برنامج قياس تجربة المريض ومؤشرات قياس رضا المرضى، خلال النصف الأول من العام الجاري 2020م.

وفي التفاصيل؛ حصل قسم الطوارئ في مستشفى الحُرّث العام على المركز الثالث على مستوى المملكة، والأول على مستوى المنطقة للمستشفيات سعة 50 سريراً، وحقق قسم الطوارئ بمستشفى الأمراض الصدرية المركز الخامس على مستوى المملكة للسعة السريرية نفسها، فيما حصلت العيادات الخارجية بمستشفى فيفا العام المركز السابع على مستوى المملكة للمستشفيات سعة 50 سريراً.

يذكر أن برنامج قياس تجربة المريض الذي يشرف عليه مركز تجربة المريض بوزارة الصحة هو إحدى مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تمكين المستفيدين الرئيسن (المرضى وذويهم) من المشاركة في التحسين عبر قياس رضاهم بعد الحصول على الخدمات الصحية المختلفة في المنشآت التي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية