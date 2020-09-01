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حدث في 8 ساعات| توجيهات رئاسية بإنشاء جامعات أهلية جديدة.. وقرار إجباري من بشأن صرف الكمامات

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حدث في 8 ساعات| توجيهات رئاسية بإنشاء جامعات أهلية جديدة.. وقرار إجباري من التموين بشأن صرف الكمامات حدث في 8 ساعات| توجيهات رئاسية بإنشاء جامعات أهلية جديدة.. وقرار إجباري من بشأن صرف الكمامات

مصراوي Masrawy

08:28 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020

حدث في 8 ساعات| توجيهات رئاسية بإنشاء جامعات أهلية جديدة.. وقرار إجباري من التموين بشأن صرف الكمامات

الرئيس عبدالفتاح

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة بالمحافظات، ومد فترة سحب ملفات التقدم بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية بكلاً من القاهرة "الهايكستب" والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين بمحافظات الجمهورية، لتكون حتى يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأربعاء، حيث تشهد الأحوال الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

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