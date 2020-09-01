حدث في 8 ساعات| توجيهات رئاسية بإنشاء جامعات أهلية جديدة.. وقرار إجباري من التموين بشأن صرف الكمامات

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة بالمحافظات، ومد فترة سحب ملفات التقدم بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية بكلاً من القاهرة "الهايكستب" والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين بمحافظات الجمهورية، لتكون حتى يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأربعاء، حيث تشهد الأحوال الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: