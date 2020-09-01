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حصيلة موقوفي انفجار بيروت ترتفع إلى 25

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حصيلة موقوفي انفجار بيروت ترتفع إلى 25 حصيلة موقوفي انفجار بيروت ترتفع إلى 25
بعد احتجاز 4 عسكريين

حصيلة موقوفي انفجار بيروت ترتفع إلى 25

ارتفع عدد الموقوفين الإجمالي في قضية الانفجار المروِّع لمرفأ بيروت إلى 25 شخصًا؛ وذلك بعد توقيف أربعة مسؤولين عسكريين اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكر مصدر قضائي.

وبيّن المصدر أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان أصدر مذكرات توقيف بحق أربعة ضباط، ثلاثة منهم برتبة رائد من جهازَي الأمن العام وأمن الدولة، ورابع برتبة عميد في الجيش، وهو مسؤول المخابرات في المرفأ، وفقًا لـ"فرانس 24".

وتعمل الأجهزة الثلاثة في المرفأ، وتشرف على أمنه بالتعاون مع جهاز الجمارك، الذي جرى توقيف مديره العام بدري ظاهر، ورئيس مجلس إدارته حسن قريطم، في وقت سابق.

وبات المدَّعى عليهم في القضية، البالغ عددهم 25 شخصًا، موقوفين جميعهم بموجب مذكرات توقيفية.

وتسبَّب انفجار المرفأ في 4 أغسطس (آب) بمقتل 188 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين. ولا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين. كما ألحق أضرارًا جسيمة بعدد من أحياء العاصمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية