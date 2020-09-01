بالصور.. محافظ دمياط تتفقد ميدان صلاح سالم بعد تطويره

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دمياط- محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، بمرافقة اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمدينة دمياط.

استهلت المحافظ الجولة بتفقد ميدان صلاح سالم بعد تخطيطه، وبحثت محاور استكمال الشوارع المتقاطعة من الميدان، وترميم الأرصفة الجانبية بـ"الإنترلوك" وتركيب بلدورات، موجهة بسرعة تنفيذ تلك الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.

واستكملت محافظ دمياط جولتها بمتابعة عمليات رصف الشوارع المتفرعة من شارعي المستشار عبدالرحيم نافع والدكتور عبدالعظيم وزير "تقسيم العايش ورضوان والعزب و شارع مسجد تقى الدين".

وأكدت منال عوض على مراجعة أعمال الرصف وتلافي جميع الملاحظات، وإتمامها طبقًا للمعايير الفنية والهندسية المتعارف عليها، وكذا رفع جميع الإشغالات بتلك المناطق.

كما تابعت الدكتورة منال الأعمال المبدئية لرصف شارع الشيخ البواب، بمدخل منطقة المنيا، بما يتضمنه من أرصفة جانبية وبالوعات لصرف مياه الأمطار، ووجهت بمراعاة الالتزام بمنسوب كل منطقة بكل دقة، لمنع تراكم المياه فضلًا عن إتمام جميع الأعمال بالجودة المطلوبة.