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النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بالشرقية

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مصراوي Masrawy

01:20 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدني لتنسيق القبول بمدارس الدبلومات الفنية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي المنقضي 2019– 2020.

وقال رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن قرار النزول بالمجموع جاء في إطار استكمال بعض مدارس التعليم الفني العدد المقترح من الكثافة الطلابية لنظام الثلاث والخمس سنوات.

وأضاف وكيل الوزارة، إنه بالنسبة للتعليم التجاري والفندقي، فقد جرى النزول بدرجات القبول بالمدارس التجارية نظام الثلاث سنوات إلى 208 درجات، والنزول بدرجات القبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج إلى 210 درجات للقبول بمدرسة السلطان العويس الثانوية الفنية للتعليم المزدوج، و230 درجة للقبول بمدرسة مدستار الثانوية للتعليم المزدوج، و210 درجات للقبول بمدرسة النسيجية الثانوية الفنية للتعليم المزدوج، و250 درجة للقبول بمدرسة بلبيس الثانوية الفنية للتعليم المزدوج.

وجاءت درجات القبول بالتعليم الصناعي والدبلومات الفنية كالآتي..

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