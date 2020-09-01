بـ 50% من الطاقة الاستيعابية.. عودة الزائرين لمتحف سوهاج القومي

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أعلن متحف سوهاج القومي عودة استقبال الزوار، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشدد مدير المتحف على ضرورة التزام الزائرين بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس المستجد، على أن يجري استقبال الزائرين بحد أقصى 50% من الطاقة الاستيعابية للمتحف، وذلك بعد إغلاق لأكثر من 5 شهور.

وتجري أعمال رش وتطهير المتحف بشكل دوري ومستمر كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقًا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير.