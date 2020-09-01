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تحرير 22 مخالفة بناء عشوائي بحي الضواحي في بورسعيد

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تحرير 22 مخالفة بناء عشوائي بحي الضواحي في بورسعيد تحرير 22 مخالفة بناء عشوائي بحي الضواحي في بورسعيد

مصراوي Masrawy

09:44 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020

بورسعيد- طارق الرفاعي:

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملاتها صباح اليوم الثلاثاء، لحصر وتحرير مخالفات بأعمال البناء غير القانونية بنطاق الحي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحابها.

وحررت إدارة الإشغالات بالحي تحت إشراف علاء عبدالغفار، 3 مخالفات لمغاسل مقامة بدون ترخيص بجوار سور المطحن بمنطقة السيد متولي، و14 مخالفة بناء خارج خط التنظيم بمنطقة الأمل الجديد، إضافة إلى 5 مخالفات بناء عشوائي بمنطقة العشر عمارات.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، استمرار متابعة وتحرير المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها.

تحرير 22 مخالفة بناء عشوائي

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