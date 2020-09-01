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جنيف.. اختتام الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة الدستور السورية

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جنيف.. اختتام الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة الدستور السورية جنيف.. اختتام الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة الدستور السورية

جي بي سي نيوز :- اختتمت السبت، أعمال الجولة الثالثة للجنة الدستورية حول سوريا، في مدينة جنيف السويسرية.

واختتمت اللجنة المصغرة لصياغة الدستور والمؤلفة من 15 عضوا من النظام السوري ومثلهم من المعارضة ومثلهم من منظمات المجتمع المدني، أعمالها.

وفي تصريحات صحفية عقب انتهاء أعمال اللجنة، أشار المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون الذي يترأس الاجتماعات، إلى دخول سوريا عامها العاشر في الحرب، مع تأكيده على وجود اختلافات عميقة بين الأطراف السورية في عدة قضايا.

وأكد بيدرسون عقد جولة رابعة، دون تحديد موعد، تستند على النقاط المشتركة بين الأطراف.

وأشار إلى عقد لقاءات بين رئيسي وفدي المعارضة هادي البحرة والنظام أحمد الكزبري الأسبوع المقبل، سيتم خلالها تحديد موعد الجولة الرابعة.

وفي رده على سؤال مراسل الأناضول عن موعد بدء كتابة الدستور، قال بيدرسون: "لم نصل لمرحة كتابة الدستور، نعمل على بناء الثقة بين الأطراف بسبب وجود اختلافات عميقة في وجهات النظر".

وشدّد على أهمية دعم كل من مجلس الأمن والدول الضامنة في محادثات أستانة (تركيا وروسيا وإيران) وفاعلين دوليين لمحادثات جنيف.

وأثنى بيدرسون على الاتفاق الموقع في 5 مارس/آذار الماضي بين تركيا وروسيا، في الحد من العنف في إدلب.

واستأنفت الخميس أعمال الجولة الثالثة للجنة الدستورية حول سوريا في جنيف، عقب تعليقها قبل أيام بسبب الكشف عن إصابات بفيروس كورونا بين وفد النظام.

يشار أن اللجنة تضطلع بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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