ميزة جديدة من "واتسآب".. "شكل مختلف" لكل محادثة

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في النسخة التجريبية عبر نظامَي "أندرويد" و"آي أو إس"

كشفت تقارير صحفية عديدة أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" توفر حالياً ميزة جديدة كلياً، ستسمح بوجود "شكل مختلف" لكل محادثة على حدة .

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن الميزة الجديدة عبارة عن إمكانية تخصيص مستخدم "واتسآب" خلفية مختلفة لكل محادثة فردية.

ويمكن الاطلاع على تلك الميزة في النسخة التجريبية من "واتسآب" عبر نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وتسمح "واتسآب" حاليا باستخدم "خلفية" واحدة لكل الدردشات، لكن تلك الميزة ستمكنه من التفريق بين كل نوع دردشة حسب اللون والخلفية المخصصة لها.

وبالفعل طرحت "واتسآب" تطبيقاً آخر منفصلاً على "غوغل بلاي" تحت اسم "خلفيات واتسآب"، التي ستمكّن من تغيير خلفيات الدردشات.واتساب