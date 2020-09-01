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"أمير تبوك" يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية باللقاء الأسبوعي

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"أمير تبوك" يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية باللقاء الأسبوعي "أمير تبوك" يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية باللقاء الأسبوعي
ناقش عددًا من الموضوعات التي تهم أهالي المنطقة في مختلف المجالات

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي.

وفي بداية الاستقبال الذي حضره وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، رحّب الأمير فهد بن سلطان بالجميع؛ متناولًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء.الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية