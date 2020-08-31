أخبار عاجلة

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة -
انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

النيابة تُسلِّم مستشارة النيابة الإدارية "الهاتف والكارنيه".. وتُشكل لجنة لتحديد تلفيات حِرز الضابط

Print
النيابة تُسلِّم مستشارة النيابة الإدارية "الهاتف والكارنيه".. وتُشكل لجنة لتحديد تلفيات حِرز الضابط النيابة تُسلِّم مستشارة النيابة الإدارية "الهاتف والكارنيه".. وتُشكل لجنة لتحديد تلفيات حِرز الضابط

مصراوي Masrawy

03:08 م الإثنين 31 أغسطس 2020

كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة النزهة، اليوم الاثنين، في القضية رقم 12332 لسنة 2020 جنح النزهة بتسليم المستشارة بالنيابة الإدارية نهى الإمام السيد هاتفها المحمول والكارنيه الخاصة بها.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية لفحص محتوى الحرز رقم 1169\2 (الكتافات) لبيان وتحديد التلفيات وقيمتها تحديدًا.

وتحفظت النيابة على الأسطوانة المدمجة التي تحوي واقعة المشاجرة بين الضابط وعضو النيابة الإدارية.

وكانت نيابة النزهة أمرت بإخلاء سبيل المستشارة نهى الإمام بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيقات في الواقعة.

ومن جانبه، كلّف المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية إدارة التفتيش القضائي بالتحقيق في الواقعة.

0

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية