النيابة تُسلِّم مستشارة النيابة الإدارية "الهاتف والكارنيه".. وتُشكل لجنة لتحديد تلفيات حِرز الضابط

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة النزهة، اليوم الاثنين، في القضية رقم 12332 لسنة 2020 جنح النزهة بتسليم المستشارة بالنيابة الإدارية نهى الإمام السيد هاتفها المحمول والكارنيه الخاصة بها.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية لفحص محتوى الحرز رقم 1169\2 (الكتافات) لبيان وتحديد التلفيات وقيمتها تحديدًا.

وتحفظت النيابة على الأسطوانة المدمجة التي تحوي فيديو واقعة المشاجرة بين الضابط وعضو النيابة الإدارية.

وكانت نيابة النزهة أمرت بإخلاء سبيل المستشارة نهى الإمام بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيقات في الواقعة.

ومن جانبه، كلّف المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية إدارة التفتيش القضائي بالتحقيق في الواقعة.