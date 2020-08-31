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النيابة الإدارية: المتهمة بالتعدي على الضابط مستشارة بالهيئة ونحقق في الواقعة

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النيابة الإدارية: المتهمة بالتعدي على الضابط مستشارة بالهيئة ونحقق في الواقعة النيابة الإدارية: المتهمة بالتعدي على الضابط مستشارة بالهيئة ونحقق في الواقعة

مصراوي Masrawy

01:26 م الإثنين 31 أغسطس 2020

كتب- محمود السعيد:

كلف المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، إدارة التفتيش القضائي بالتحقيق في واقعة تعدي مستشارة بالنيابة على ضابط بمحكمة الجديدة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن القرار في ضوء ما تداولته وسائل الإعلام بتعدي سيدة تبين أنها عضو بالنيابة الإدارية على ضابط بمحكمة مصر الجديدة.

وكانت النيابة العامة أخلت سبيل المستشارة نهى الإمام بكفالة 2000 جنيه في واقعة التعدي على الضابط بالسب ونزع "الكتافات" الخاصة به.

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