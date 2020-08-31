أخبار عاجلة

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة -
انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم وكميات من اللحوم والدواجن فاسدة خلال حملة بأسيوط

Print
ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم وكميات من اللحوم والدواجن فاسدة خلال حملة بأسيوط ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم وكميات من اللحوم والدواجن فاسدة خلال حملة بأسيوط

مصراوي Masrawy

11:45 ص الإثنين 31 أغسطس 2020

كتب- سامح غيث:

شنت مباحث بمديرية أمن أسيوط، بالاشتراك مع الجهات المعنية بحملة التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط 95 قضية تموينية متنوعة أبرزها القضايا ضبط 9 أطنان، و250 كيلو جرام دقيق بلدي نتيجة تلاعب ونقص بالأوزان بكميات من الدقيق البلدي بإحدى شركات المطاحن بأسيوط، وتبين من الفحص الفني نقص بمقدار 2 كيلو بكل شيكارة زنة 50 كيلو جرام.

كما تم ضبط 143 كيلو جرام "لحوم ومشتقات دواجن" غير صالحة للاستهلاك الأدمي بحيازة مدير مطعم كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات صلاحية السلع .

download (2)

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر من البلكونة| ماطلعتش نكتة .. حكاية بلدينا اللي اشترى الترومواي

مصر من البلكونة| ماطلعتش نكتة .. حكاية بلدينا اللي اشترى الترومواي

وزير التعليم المصري يكشف عن مافيا لتسريب امتحان "السات" الأمريكي

وزير التعليم المصري يكشف عن مافيا لتسريب امتحان "السات" الأمريكي

شبكة عيون الإخبارية