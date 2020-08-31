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للسكني فقط.. تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بمنشأة ناصر للمرة الثانية

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للسكني فقط.. تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بمنشأة ناصر للمرة الثانية للسكني فقط.. تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بمنشأة ناصر للمرة الثانية

مصراوي Masrawy

12:00 م الإثنين 31 أغسطس 2020

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 4754 لسنة 2020 وذلك بتاريخ 27 أغسطس 2020، بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء للسكني فقط في حي منشأة ناصر بالمنطقة الغربية.

ويأتي هذا التخفيض الثاني من قبل المحافظ في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

وتنتهي المهلة الممنوحة من قبل للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة عام آخر.

وينشر مصراوي التصالح الجديدة في حي منشأة ناصر على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ):

تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 150 جنيها للسكني بعد أن كان 600 جنيه.

ثانيًا.. المنطقة (ب):

تشمل الشوارع أكبر من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 100 جنيه للسكني بعد أن كان 500 جنيه.

ثالثًا.. المنطقة (ج):

تشمل الشوارع والحواري عرض أقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 75 جنيها للسكني بعد أن كان 300 جنيه.

سكني

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