محافظ دمياط تهنئ الأولى في دبلوم المدارس الفنية

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

هنأت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، الطالبة آلاء ماهر عبد القادر الشربيني، من مدرسة دمياط الجديدة للتعليم والتدريب المزدوج، بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية (3 سنوات للتعليم والتدريب المزدوج).

وقالت المحافظ، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن وجود طلاب متميزين في مراكز متقدمة في الشهادات المختلفة من أبناء المحافظة أمر يبعث على الفخر والسعادة، بينما وجهت عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، لتقديم كافة أوجه الرعاية للطلاب المتفوقين والموهبين بجميع المجالات، لبناء جيل قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

من جانبها، أعربت الطالبة آلاء الشربيني عن سعادتها بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مؤكدةً أنها ستواصل مسيرة التعليم وتنمية مهاراتها، بعد أن حققت حلمها بالحصول على مركز في قائمة الأوائل.

وأضافت الطالبة أنها كانت تبذل قصارى جهدها في المذاكرة والاجتهاد في تحصيل الدروس، أملاً في الالتحاق بالجامعة، مشيرةً إلى أن تهنئة المحافظ كانت بمثابة رسالة دعم وفرحة عارمة لها ولأسرتها.​