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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

"أحد صناع الأمل".. كانت الكلمة التي لخص بها رئيس جامعة الإسكندرية قصة "إبراهيم"، الطالب الذي تحول بين ليلة وضحاها لأحد المشاهير وربما الملهمين – على الأقل لإخوته كما قال والده.

"مصراوي" رصد قصة الطالب المتفوق الذي اشتهر بـ"بائع الفريسكا" ونقلها في السطور التالية.

البداية بمقطع فيديو

"عايز أدخل كلية الطب".. رغبة أعلنها الطالب إبراهيم عبد الناصر الذي حصل على مجموع 99.6% في الثانوية العامة، ليلتقطه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويتداولونه على نطاق واسع فتنتشر القصة كالنار في الهشيم، وتتوالى بعدها ردود الفعل.

"مصراوي" يتحرى حقيقة القصة

حصل "مصراوي" على مستند يمثل قائمة أوائل الثانوية العامة الصادرة من مدرسة شهداء 25 يناير الثانوية للمتفوقين في الشعبة العلمية علوم، والتي جاء فيها اسم الطالب إبراهيم عبد الناصر في المركز الثاني بمجموع 408.5 درجة.

بعدها كان تصريح مصطفى حمادة، مدير إدارة شرق التعليمية في الإسكندرية، الذي قال إن الطالب إبراهيم عبد الناصر، الذي انتشر مقطع فيديو له أثناء بيع الفريسكا على شاطئ البحر، يعد نموذجًا ناجحًا لأوائل الثانوية العامة ويعطي للجميع الأمل في الكفاح والتحدي من أجل الوصول للنجاح.

أضاف "حمادة" في تصريح صحفي، أن الطالب إبراهيم عبد الناصر راضي رجب، بطل مقطع الفيديو المتداول من أوائل الإدارة التعليمية في الثانوية العامة حصل على 208.5 درجة، ويعتبر من الطلاب المتفوقين والمتميزين داخل المدرسة.

وأشار إلى أن الطالب معروف بين أستاذته بأخلاقه ومثابرته، إذ حصل على درجة عالية في الثانوية العامة وصنف من أوائل المدرسة رغم ظروفه المعيشية الصعبة ما يؤكد أنه نموذجًا ناجحًا ويمثل إحدى قصص الكفاح والتحدي.

وأوضح مدير إدارة شرق التعليمية أن الإدارة تنوي تكريم أوائل المدارس في احتفالية والطالب إبراهيم من ضمن الطلاب الأوائل المقرر تكريمهم وذلك لتفوقهم في الثانوية العامة، لافتا إلى أنه تواصل مع مدير المدرسة الذي أكد بدوره أن الطالب تحدى ظروفا صعبة وحصل على مجموع يؤهله للالتحاق بكلية الطب.

القصة تنتشر والدعم المجتمعي يبدأ

أسرة الطالب تلقت رسالة من أحد ممثلي شركة لخدمات الهاتف المحمول، بمنحة قيمتها 100 ألف جنيه، دعم مصروفات دراسية وتعليم خلال سنوات دراسته، كما تلقت 10 آلاف جنيه من أحد الشخصيات العامة.

وكنوع من الدعم المعنوي تلقت أسرة إبراهيم اتصالات دعم وتهنئة من بعض الشخصيات العامة منهم الفنان مصطفى شعبان، وزيارة من البرلماني أشرف رشاد عثمان للتهنئة وعرض الدعم المادي للأسرة.

وعلى جانب آخر تلقت الأسرة اتصالًا من وزارة التعليم العالي لعرض منحة دراسية كاملة في أي جامعة يختارها الطالب، الذي اختار كلية الطب جامعة الاسكندرية ليكمل دراسته في المؤسسات التعليمية الحكومية.

وكرم رئيس جامعة الإسكندرية، "إبراهيم" وأكد على منحة وزارة التعليم العالي بتكفل مصروفات الدراسة كاملة بكلية الطب، مع منحه مبلغًا ماليًا شهريًا لدعمه في نفقاته وتخفيف أعباء عمله، كما تلقى الطالب اتصالًا من وزير الشباب والرياضة دعاه خلالها لمقابلته في الوزارة لتكريمه.

"مصراوي" في منزل "صانع الأمل"

"مصراوي" أجرى زيارة لمنزل الطالب المتفوق بمنطقة العوايد شرقي الإسكندرية والذي تحدث عن طبيعة مهنته التي لم تتعارض مع حصوله على نسبة 99.6% في الثانوية العامة شعبة علمي علوم، قائلا: تعلمت تحمل المسؤولية من صغري لأساعد نفسي وأخفف الأعباء عن عائلتي، ولا أخجل أبدا من هذه المهنة التي أمارسها من صغري.

وأضاف إبراهيم، أعمل في بيع الفريسكا مع خالي ووالدي أثناء الإجازة الدراسية، وبدأت العمل منذ نحو 10 سنوات حيث كنت في المرحلة الابتدائية، وبعدها التزمت بيني وبين نفسي أن استمر في تعلم تحمل المسؤولية لمساعدة أسرتي ولو بتخفيف أعبائهم المادية.

وعن تفوقه الدراسي أوضح إبراهيم أنه كان يحصد مراكز متقدمة في جميع مراحل التعليم الأساسي، حيث حقق مستوى الامتياز في الشهادة الابتدائية، والتي أهلته للالتحاق بأحد مدارس المتفوقين الإعدادية، ليحصل على مستوى امتياز، حتى تكلل مجهوده بالنجاح في الثانوية العامة، وجميعها مدارس حكومية، مبينًا أنه لم يعتمد على الدروس الخصوصية سوى في بعض المواد الصعبة، وكان يكتفي بالمذاكرة وحفظ وفهم الدروس في الحصص المدرسية".

وقال فوجئت باتصال من وزير التعليم العالي أخبرني فيه استعداده لتلبية رغبتي للالتحاق بأي جامعة على أن يتم التكفل بمصاريف الدراسة بها، واخترت الالتحاق بكلية الطب جامعة الإسكندرية لأكمل طريقي وأكمل فرحة أسرتي.

وعن طموحاته في الفترة المقبلة، قال "هدفي الأول دراسة الجراحة العامة في كلية الطب، وأحلم أن أسير على خطى الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب الشهير لأنه مثال قوي على الإنسانية والنجاح وحب العمل".

وأضاف إبراهيم في حديثه لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أنه من المقرر توجهه إلى وزارة الشباب والرياضة بعد يومين لمقابلة الوزير بعد دعوة تلقاها لتكريمه ودعمه.

وتابع أنه كان تلقى اتصالا آخر من وزارة التعليم العالي، أخبروه خلالها استعداد الوزير تلبية رغبته في الالتحاق بأي جامعة يختارها والتكفل بمصاريف الدراسة بها، إلا أنه اختار الالتحاق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، لافتا إلى أنه فخور بكونه أحد طلاب مدارس المتفوقين التابعة للتعليم الحكومي المجاني الذي وصل من خلاله لمستوى متميز في الدراسة.

وقال عبد الناصر راضي، والد الطالب إبراهيم المعروف إعلاميا بـ"بائع الفريسكا" إن نجله ليس المتفوق الوحيد في أسرته، وأن أشقائه الصغار يسيرون على خطاه لتحقيق أفضل الدرجات العلمية والتميز في دراستهم.

وأضاف راضي في حديثه لـ"مصراوي" خلال لقاء بمنزله: "إبراهيم لديه شقيقين أتموا هذا العام المرحلة الابتدائية والإعدادية هم خالد ومنة، حقق الشقيق الأصغر نسبة 98% في مجموع درجات المرحلة الإعدادية بينما حصدت الشقيقة الصغرى نسبة 99% في المرحلة الإعدادية".

وتابع "ما حدث مع ابني إبراهيم يعتبر حافزًا لإخوته في السير على خطاه للوصول إلى درجة علمية كبيرة، وهذا ما ربيتهم عليه أن يهتموا بدراستهم لأنها ستكون السند لهم في الحياة"، معقبًا: "أولادي رافعين راسي، وبحلم يكونوا في أعلى الدرجات عشان ينفعوا الناس والبلد".



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