وفاة عصام بركات مرشح مجلس الشيوخ في أسيوط قبل جولة الإعادة

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن حزب مستقبل وطن في محافظة أسيوط، اليوم السبت، وفاة المرشح عصام بركات مرشح حزب مستقبل وطن، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية قبل أيام قليلة من جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال مصدر مسئول بحزب مستقبل وطن بأسيوط، لـ"مصراوي": إن المرشح عصام بركات، شارك اليوم في مؤتمر الجماهيري لحزب مستقبل وطن والذي عقدته أمانة مركز البداري بقرية الكوم الأحمر، بحضور المهندس ياسر عمر أمين عام الحزب بالمحافظة ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومحمود نفادي أمين التنظيم بالمحافظة ومرشحي الحزب لمجلس الشيوخ، حمادة قرشي وعصام بركات ومصطفى الكحيلي.