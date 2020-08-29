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إحالة 3 متهمين بذبح طالب لسرقة هاتفه بالشرقية للمفتي

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إحالة 3 متهمين بذبح طالب لسرقة هاتفه بالشرقية للمفتي إحالة 3 متهمين بذبح طالب لسرقة هاتفه بالشرقية للمفتي

مصراوي Masrawy

10:58 ص السبت 29 أغسطس 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، اليوم السبت، إحالة أوراق 3 متهمين إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 20 سبتمبر المُقبل للنُطق بالحكم؛ لاتهامهم بقتل طالب جامعي والتخلص من جثته في مصرف لسرقة هاتفه المحمول.

كان اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من عدد من أهالي قرية "غزالة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، بالعثور على جثة أحد شباب القرية، غارقًا في دمائه.

وتبين من التحقيقات أن الجثة لشاب يدعى"أحمد.أ.ع" 19 عامًا، طالب بالفرقة الأولي بكلية الهندسة، مذبوحًا وبه آثار طعنات، وذلك بعد ساعات من اختفائه.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلً من "يوسف.ف.ي.ق" طالب بكلية التجارة، و"محمد.أ.م"، طالب بالصف الثالث الصناعي، و"أحمد.ع.ع" 18 عامًا، عامل بمحل حلويات، مُقيمين بقرية "الشبانات"، فيما تبين وجود علاقة صداقة بين المجني عليه والمتهم الأول، والذي استدرجه إلى الزراعات وتخلص منه برفقة المتهمين الثاني والثالث وألقوا جثته في مياه مصرف القرية، قبل أن يبيعوا الهاتف المحمول.

جرى ضبط المتهمين والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات.

المتهمين

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