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عودة معرض توت عنخ آمون.. وعرض مؤقت لجزء من كنوزه في الغردقة وشرم الشيخ لأول مرة

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عودة معرض توت عنخ آمون.. وعرض مؤقت لجزء من كنوزه في الغردقة وشرم الشيخ لأول مرة عودة معرض توت عنخ آمون.. وعرض مؤقت لجزء من كنوزه في الغردقة وشرم الشيخ لأول مرة

مصراوي Masrawy

09:00 م الجمعة 28 أغسطس 2020

(مصراوي):

وصلت فجر اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن 166 قطعة أثرية خاصة بمعرض الملك توت عنخ آمون بعد عودته من محطته الثالثة بالعاصمة البريطانية لندن، والذي أُقيم تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي".

وبدأت جولة المعرض الخارجية عام 2018، وزار خلالها مدينة لوس آنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن.

وحقق هذا المعرض نجاحًا باهرًا في هذه الدول ولا سيما في فرنسا، التي حطم فيها الرقم القياسي في تاريخ تنظيم المعارض الثقافية بها حيث زاره أكثر من مليون و400 ألف زائر خلال 6 أشهر عام 2019.

ونظرًا لتداعيات أزمة المستجد، تم إغلاق المعرض بلندن خلال مارس 2020 قبل انتهاء مدته الأساسية بـ44 يومًا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها في بريطانيا، وبالرغم من موافقة مجلس الوزراء على تعويض الجهة المنظمة بـ44 يومًا آخرين، كبديل لفترة الإغلاق لعرض الآثار بلندن خلال شهري يوليو وأغسطس 2020، إلا أن الإجراءات الاحترازية بلندن لم تمكن الجهة المنظمة من فتح المعرض مرة أخرى.

وعليه قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار عودة القطع الأثرية إلى جمهورية العربية، والتي وصلت فجر اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة وبصحبة أثريين مصريين.

كما قرر المجلس عرض 10 من هذه القطع الأثرية بصفة مؤقتة في متحف الغردقة الذي تم افتتاحه مؤخرًا، و10 آخرين في متحف شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري، ما سيساهم في إتاحة الفرصة أمام زوار هاتين المدينتين لمشاهدة جزء من كنوز الملك توت عنخ آمون، تحفيزًا للسائحين على زيارة المدينتين وللترويج للمتحفين الجديدين.

وسيتم نقل الـ20 قطعة بعد عرضهما بشكل مؤقت بالمدينتين الساحليتين إلى المتحف المصري الكبير، كما قرر المجلس نقل باقي قطع المعرض العائدة من لندن إلى مخازن المتحف المصري الكبير.

وتم اختيار تمثال (الكا) القرين للملك توت عنخ آمون المغطى بالراتنج الأسود، والذي يرتدي النمس على رأسه ليكون القطعة الرئيسية بالمعرض في متحف شرم الشيخ، كما تم اختيار تمثال من الخشب المذهب للمعبود بتاح ليكون القطعة الرئيسية في متحف الغردقة.

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