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السيسي عن السحر عند الفراعنة واستخدامهم الأفاعي وحكاية المبارزة بين الساحر المصري والساحر الحبشي !

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شبكة عيون الإخبارية