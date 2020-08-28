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في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:36 صباحاً
أسعار النفط تنخفض.. وبرنت ما زال فوق الـ45 دولارًا للبرميل
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:36 صباحاً
الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:36 صباحاً
اليابان.. رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب جزيرة أوكيناوا مع اقتراب إعصار ميساك
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:36 صباحاً
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الرياض والشرقية وضباب بالمرتفعات
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:36 صباحاً
موريتانيا.. تمديد إغلاق مطار نواكشوط الدولي حتى 9 سبتمبر القادم
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:36 صباحاً
المعارضة في لبنان تعلن خطة لمعالجة أزمات البلاد
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:22 صباحاً
"جمهور التالتة - ك. مجدي عبد العاطي يجيب على أسئلة الجماهير الغير متوقعة في فقرة "مدرج التالتة
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 02:35 صباحاً
المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إنشاء كليات جديدة تتوافق مع استراتيجية الدولة وسوق العمل
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 02:18 صباحاً
بيانات رسمية تكشف 3 ملايين عقار مخالف بالبلاد تسبب في انخفاض منسوب المياة وأضرار كبيرة على الصرف
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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 02:18 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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28/8/2020 بنات وولاد | البرنامج المحبب للاطفال الحلقة الكاملة
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الجمعة 28 أغسطس 2020 11:31 صباحاً
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