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ننشر أول صورة للقيادي الإخواني محمود عزت بعد القبض عليه

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ننشر أول صورة للقيادي الإخواني محمود عزت بعد القبض عليه ننشر أول صورة للقيادي الإخواني محمود عزت بعد القبض عليه

مصراوي Masrawy

10:55 ص الجمعة 28 أغسطس 2020

كتب- محمد الصاوي:

نشرت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أول صورة للقيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة الإرهابية، بعد إلقاء القبض عليه.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، ألقت القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان.

وكشفت التحريات اختباء الإخواني بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس بعد رصد تحركاته منذ فترة في شقة بالتجمع بالقاهرة الجديدة.

تم ضبط القيادي الهارب، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة؛ لتأمين تواصله وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتضطلع نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات وتؤكد وزارة الداخلية الاستمرار في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك.

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