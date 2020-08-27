تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
المعارضة في لبنان تعلن خطة لمعالجة أزمات البلاد
-
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 07:22 صباحاً
"جمهور التالتة - ك. مجدي عبد العاطي يجيب على أسئلة الجماهير الغير متوقعة في فقرة "مدرج التالتة
-
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 02:35 صباحاً
المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إنشاء كليات جديدة تتوافق مع استراتيجية الدولة وسوق العمل
-
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 02:18 صباحاً
بيانات رسمية تكشف 3 ملايين عقار مخالف بالبلاد تسبب في انخفاض منسوب المياة وأضرار كبيرة على الصرف
-
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 02:18 صباحاً
الذكرى الـ 14 لرحيل النجم محمد عبدالوهاب كاميرا "من مصر" داخل قرية نجم المنتخب لن ننساك
-
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 01:54 صباحاً
"من مصر" يعرض صورا توضيحية لآثار مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية| #من_مصر
-
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 01:53 صباحاً
"من مصر" يناقش ملف مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية| #من_مصر
-
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 01:53 صباحاً
خبير في الأمصال واللقاحات السيدات الحوامل والأطفال الأكثر عرضة للإنفلوانزا الموسمية
-
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 01:53 صباحاً
100 منحة دراسية أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسيي للدراسة بالجامعات الأهلية
-
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 01:53 صباحاً
دراسات حديثة عقار "ريمديسيفير" قلل معدلات الوفيات بكورونا إلى أقل من 2%| #من_مصر
-
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 01:52 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
أخبار العالم
BBC News عربي
كاريكاتير أردني يسخر من محمد بن زايد يتسبب في القبض على رسامه
أخبار العالم
BBC News عربي
الخميس 27 أغسطس 2020 09:58 مساءً
81
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
مواضيع متعلقة
"لن ينجو أحد تورَّط في الفساد أيًّا كان وزيرًا أو أميرًا".. أفعال لا أقوال
صحيفة سبق اﻹلكترونية
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 01:22 صباحاً
بإشراف مباشر من ولي العهد.. "الرقابة ومكافحة الفساد" تردع المفسدين ولا تستثني أحدًا
صحيفة سبق اﻹلكترونية
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 01:22 صباحاً
لا مكان للفاسدين .. أوامر ملكية وقرارات حكيمة لتطهير أجهزة الدولة ووضعها على المسار الصحيح
صحيفة سبق اﻹلكترونية
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 01:22 صباحاً
"الخنين": "التعليم" تسجِّل 720 حصة "عن بُعد" وتجهِّز دروسًا لذوي الإعاقة
صحيفة سبق اﻹلكترونية
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 01:22 صباحاً
التالى
ماكرون.. ماذا وراء العودة إلى بيروت؟
Tweets by @3yonNews