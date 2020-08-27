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اليمنية: على المجتمع الدولي تجاوز مربع الصمت وتجاهله لجرائم الحوثيين

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الحكومة اليمنية: على المجتمع الدولي تجاوز مربع الصمت وتجاهله لجرائم الحوثيين اليمنية: على المجتمع الدولي تجاوز مربع الصمت وتجاهله لجرائم الحوثيين
"صالح" ثمّن الدعم والإسناد المستمر الذي يقدمه "التحالف" لاستعادة الدولة اليمنية

الحكومة اليمنية: على المجتمع الدولي تجاوز مربع الصمت وتجاهله لجرائم الحوثيين

دعا اجتماع حكومي يمني المجتمع الدولي إلى الالتزام بمسؤولياته، وتجاوز مربع الصمت الحالي وتجاهله لجرائم وانتهاكات الميليشيات الانقلابية.

وتطرق اجتماع برئاسة نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم في مدينة الرياض، إلى استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتعطيلها لجوهر ومضامين اتفاق أستوكهولم.

وأشار الاجتماع إلى أن ميليشيا الحوثي تستغل الاتفاق في التصعيد والتحشيد ضد محافظات مأرب والجوف والبيضاء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ودعا نائب رئيس اليمني، جميع القوى السياسية في بلاده إلى التلاحم والاصطفاف لمواجهة انقلاب الحوثي الإيراني، واستعادة الدولة وترك الخلافات الجانبية والعمل تحت مظلة الشرعية، بما من شأنه إنهاء الانقلاب والحفاظ على الثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث.

وثمن - الفريق محسن في الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركاني ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك سعيد، ومدير مكتب الرئاسة اليمني عبدالله العليمي- الدعم والإسناد المستمر الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية لاستعادة الدولة اليمنية ودحر المشروع الإيراني التخريبي.اتفاق الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية