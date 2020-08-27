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فيضانات عارمة تضرب السودان.. ومنسوب المياه الأعلى منذ 108 سنوات

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فيضانات عارمة تضرب السودان.. ومنسوب المياه الأعلى منذ 108 سنوات فيضانات عارمة تضرب السودان.. ومنسوب المياه الأعلى منذ 108 سنوات
مقتل العشرات وتدمير آلاف المنازل

فيضانات عارمة تضرب السودان.. ومنسوب المياه الأعلى منذ 108 سنوات

وصل منسوب مياه الفيضانات في السودان لمستويات ارتفاع قياسية، اليوم (الخميس)، تسببت في مقتل العشرات وتدمير آلاف المنازل، كما زحفت على بعض الأحياء في العاصمة الخرطوم.

وبين وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، أن متوسط منسوب المياه في النيل الأزرق وصل إلى 17.43 وهو الأعلى منذ بدء البلاد تسجيل تلك البيانات في 1912.

من ناحيته توقع رئيس لجنة الفيضانات بوزارة الري عبدالرحمن صغيرون، أن يشهد النيل الأزرق ارتفاعًا في الأيام القادمة.

ورغم بدء إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق، جاء الفيضان في يوليو (تموز)؛ وفقاً لـ"رويترز".

وعادة ما يشهد السودان الفيضان في الصيف، لكن هذا العام تسببت مستويات المياه غير المسبوقة في إغراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، بينما يخشى السكان في أنحاء الخرطوم على منازلهم بسبب المياه الآخذة في الارتفاع.

ووصلت مياه الفيضانات لطرق رئيسية في الخرطوم للمرة الأولى في الوقت الحديث الذي تعيه الذاكرة.

وتسببت الفيضانات حتى الثلاثاء الماضي في مقتل 86 شخصًا، وتدمير أكثر من 18 ألف منزل وإلحاق أضرار بنحو 32 ألف منزل.سيول السودان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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