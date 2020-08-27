أخبار عاجلة

"جمهور التالتة - ك. مجدي عبد العاطي يجيب على أسئلة الجماهير الغير متوقعة في فقرة "مدرج التالتة -
المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إنشاء كليات جديدة تتوافق مع استراتيجية الدولة وسوق العمل -
بيانات رسمية تكشف 3 ملايين عقار مخالف بالبلاد تسبب في انخفاض منسوب المياة وأضرار كبيرة على الصرف -
"لن ينجو أحد تورَّط في الفساد أيًّا كان وزيرًا أو أميرًا".. أفعال لا أقوال -
الذكرى الـ 14 لرحيل النجم محمد عبدالوهاب كاميرا "من مصر" داخل قرية نجم المنتخب لن ننساك -
"من مصر" يعرض صورا توضيحية لآثار مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية| #من_مصر -
"من مصر" يناقش ملف مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية| #من_مصر -
خبير في الأمصال واللقاحات السيدات الحوامل والأطفال الأكثر عرضة للإنفلوانزا الموسمية -
100 منحة دراسية أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسيي للدراسة بالجامعات الأهلية​ -
دراسات حديثة عقار "ريمديسيفير" قلل معدلات الوفيات بكورونا إلى أقل من 2%| #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

توق : مدة حجر طلبة الخارج الراغبين بالدراسة في الأردن أسبوع واحد

Print
توق : مدة حجر طلبة الخارج الراغبين بالدراسة في الأردن أسبوع واحد توق : مدة حجر طلبة الخارج الراغبين بالدراسة في الأردن أسبوع واحد

جى بي سي نيوز :- قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محيي الدين توق، الأربعاء، إن مدة حجر طلبة الخارج الراغبين بالدراسة في الأردن أسبوع واحد.

وأضاف : أن الوزارة "بصدد تعديل تعليمات الاعتماد الخاصة بالطلبة الدارسين في الخارج".

وتابع: "يتم العمل على إعداد دليل العودة إلى الجامعات وسيصدر قريباً" ، وفق المملكة .

وأشار الوزير إلى أن "45 ألف طالب معدلاتهم 80% فأعلى تقدموا عبر منصة القبول الموحد، ونحو 58 ألف طالب تقدموا للقبول الموحد".

وتوقع توق أن يكون "الحد الأدنى لدراسة الطب بين 97.6 أو 97.7".

"سمحنا للجامعات بالتعليم عن بعد للطلبة الجدد الأجانب والعرب"، وفق توق.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
قتلى وجرحى بتفجير استهدف حافلة للنظام شرق حمص

قتلى وجرحى بتفجير استهدف حافلة للنظام شرق حمص

شبكة عيون الإخبارية