توق : مدة حجر طلبة الخارج الراغبين بالدراسة في الأردن أسبوع واحد

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محيي الدين توق، الأربعاء، إن مدة حجر طلبة الخارج الراغبين بالدراسة في الأردن أسبوع واحد.

وأضاف : أن الوزارة "بصدد تعديل تعليمات الاعتماد الخاصة بالطلبة الدارسين في الخارج".

وتابع: "يتم العمل على إعداد دليل العودة إلى الجامعات وسيصدر قريباً" ، وفق المملكة .

وأشار الوزير إلى أن "45 ألف طالب معدلاتهم 80% فأعلى تقدموا عبر منصة القبول الموحد، ونحو 58 ألف طالب تقدموا للقبول الموحد".

وتوقع توق أن يكون "الحد الأدنى لدراسة الطب بين 97.6 أو 97.7".

"سمحنا للجامعات بالتعليم عن بعد للطلبة الجدد الأجانب والعرب"، وفق توق.