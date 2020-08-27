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فتاكة ومتنامية.. رئيس الوزراء الفرنسي يطالب بالتحرك لمنع الموجة الجديدة لـ"كورونا"

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فتاكة ومتنامية.. رئيس الوزراء الفرنسي يطالب بالتحرك لمنع الموجة الجديدة لـ"كورونا" فتاكة ومتنامية.. رئيس الوزراء الفرنسي يطالب بالتحرك لمنع الموجة الجديدة لـ"كورونا"
"كاستيكس" حذر من إعادة انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد

فتاكة ومتنامية.. رئيس الوزراء الفرنسي يطالب بالتحرك لمنع الموجة الجديدة لـ

طالب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم (الخميس)، بالتحرك بسرعة لمنع موجة جديدة فتاكة من ، بعد أن قفزت معدلات تكاثر الفيروس وزادت الإصابات به في منطقة باريس وبين جيل الشباب.

وبين "كاستيكس" في إفادة صحفية أن معدل انتشار المرض في فرنسا يبلغ حاليًّا 1.4، ما يشير إلى تنامي انتشار الجائحة بشكل عام، وفقاً لـ"رويترز".

وحذر من أن الفيروس ينتشر حاليًّا في جميع أنحاء البلاد، ويمكنه أن ينتشر باطراد إذا لم نتحرك بسرعة.

ونبه رئيس الوزراء على من يذهب لاصطحاب الصغار من المدارس، ألا يكون من كبار السن، مع تخوف من اكتظاظ المستشفيات بالمصابين.

وتأمل الحكومة في تجنب الدخول في إجراءات عزل عام جديدة على مستوى البلاد، غير أن البلاد تواجه ارتفاعًا في حالات الإصابة بالمرض منذ يوليو (تموز)، وتسارعت وتيرته بدءًا من منتصف أغسطس (آب).

وسجلت وزارة الصحة الفرنسية أمس، 5.429 حالة إصابة جديدة بالمرض، وهي أعلى زيادة في حالات الإصابة اليومية منذ ذروة تفشي الوباء في أوائل أبريل (نيسان).فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية