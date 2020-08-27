أخبار عاجلة

"جمهور التالتة - ك. مجدي عبد العاطي يجيب على أسئلة الجماهير الغير متوقعة في فقرة "مدرج التالتة -
المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إنشاء كليات جديدة تتوافق مع استراتيجية الدولة وسوق العمل -
بيانات رسمية تكشف 3 ملايين عقار مخالف بالبلاد تسبب في انخفاض منسوب المياة وأضرار كبيرة على الصرف -
"لن ينجو أحد تورَّط في الفساد أيًّا كان وزيرًا أو أميرًا".. أفعال لا أقوال -
الذكرى الـ 14 لرحيل النجم محمد عبدالوهاب كاميرا "من مصر" داخل قرية نجم المنتخب لن ننساك -
"من مصر" يعرض صورا توضيحية لآثار مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية| #من_مصر -
"من مصر" يناقش ملف مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية| #من_مصر -
خبير في الأمصال واللقاحات السيدات الحوامل والأطفال الأكثر عرضة للإنفلوانزا الموسمية -
100 منحة دراسية أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسيي للدراسة بالجامعات الأهلية​ -
دراسات حديثة عقار "ريمديسيفير" قلل معدلات الوفيات بكورونا إلى أقل من 2%| #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كورونا" يتسلل إلى 622 فلسطينياً جديداً.. ويسلب الحياة من 6

Print
"كورونا" يتسلل إلى 622 فلسطينياً جديداً.. ويسلب الحياة من 6 "كورونا" يتسلل إلى 622 فلسطينياً جديداً.. ويسلب الحياة من 6
إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 27.397

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس)، بتسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وست حالات وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أوضحت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن حالات الوفاة الجديدة كانت لمواطنين فوق الستين من بلدة إذنا وبلدة ترقوميا في الخليل وبلدة عتيل بطولكرم وبلدة جبع في القدس ومن قلقيلية، بالإضافة إلى مواطن من قطاع غزة.

وأضافت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 265 حالة تلتها القدس بإجمالي 139 إصابة، إضافة إلى 20 إصابة في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار في مارس (آذار)، بلغ 27.397 إصابة تعافى منها 18.819 فيما بلغت حالات الوفاة 158 حالة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية