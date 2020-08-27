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السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة

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السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة

مصراوي Masrawy

12:32 ص الخميس 27 أغسطس 2020

كتب- يوسف عفيفي:

حذرت وزارة السياحة والآثار، كافة الشركات السياحية من توجيه المسافرين لعمل مسحة pcr في المعامل الخاصة، مطالبة بإجراء التحليل في معامل وزارة الصحة فقط.

وأوضحت الوزارة، في كتاب أرسلته إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحية، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة استعانة بعض الشركات السياحية بمعامل خاصة لعمل مسحة للسائحين الوافدين والزائرين لمصر، مشددة على وجوب الرجوع لوزارة الصحة كونها هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تقوم بعمل المسحات ورفض أي تحليل يجرى خارج إشراف وزارة الصحة وذلك من منطلق حرص الوزارة والغرفة على سلامة السائحين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1567 لسنة 2020 بحظر دخول جميع القادمين إلى دون حصولهم على تحليل PcR للكشف عن المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

واستثنى مجلس الوزراء السائحين القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات مطروح ومرسى علم وجنوب سيناء والغردقة وطابا وشرم الشيخ على أن يحظر على جميع شركات السياحة نقل هؤلاء السائحين من تلك المحافظات إلى باقي المحافظات المصرية دون أن يكون السائح مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل pcr للكشف نتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل كما يحظر نقل السائحين العرب والأجانب بين الثلاث محافظات المعتمدة لاستقبال السائحين وهى محافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر المدن دون أن يكون راغب التنقل مصحوبا بتحليل خلوه من فيروس كورونا وذلك في إطار الضوابط الخاصة باستثناء حركة السياحة الوافدة إلى المحافظات السياحية الساحلية.

واعتباراً من أول سبتمبر المقبل سيتم حظر دخول جميع القادمين لمصر سواء مصريين أو أجانب من دخول أراضيها من كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، دون تقديم تقرير أو شهادة تفيد بخلو الوافد من فيروس كورونا من خلال إجراء تحليل pcr لا يكون قد مضى عليه نحو 72 ساعة على الأكثر.

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