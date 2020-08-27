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"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي

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"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي "مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي
في إطار تمكين الكفاءات المتميزة من خدمة الحرمين وتحقيق أعلى معايير الجودة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بتكليف جنادي بن علي مدخلي مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية.

ويأتي قرار السديس إيماناً بدور رئاسة الحرمين الشريفين في التيسير على قاصدي الحرمين الشريفين، وتوفير أفضل الخدمات الاجتماعية التي تسهل أداء نسكهم، واستكمالاً لعدد من القرارات التي أصدرها الرئيس العام بهدف تمكين الكفاءات الوطنية المتميزة من خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق أعلى معايير الجودة التي تطمح إليها القيادة الرشيدة في خدمة الحاج والمعتمر والزائر.

من جانبه عبر "مدخلي" عن بالغ شكره للرئيس العام على هذه الثقة التي تعد حافزاً له في بذل أقصى الجهود في سبيل خدمة الحرم المكي الشريف وقاصديه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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