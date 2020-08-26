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جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا يهرب هواتف أخفاها داخل حزام ظهر

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جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا يهرب هواتف أخفاها داخل حزام ظهر جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا يهرب هواتف أخفاها داخل حزام ظهر

مصراوي Masrawy

04:50 م الأربعاء 26 أغسطس 2020

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها أحبطت محاولة تهريب هواتف محمولة بحوزة راكب مصري قادم من دبي، أخفاها على جسده؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات. تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.

اشتبه شريف سعيد، رئيس اللجنة الجمركية، في راكب مصري، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة للطيران القادمة من دبي، يحاول الخروج مسرعًا من صالة الوصول الدولية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء مخالفة أو بضائع تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيًّا، تبين وجود كمية من هواتف المحمول مخبأة داخل حزام ظهر يرتديه حول خصره وساقَيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط بالواقعة، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وإخطار الجهات المختصة.

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