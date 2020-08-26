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بمضبوطات 1.3 مليون جنيه.. القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لتجارة المخدرات في الغربية

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بمضبوطات 1.3 مليون جنيه.. القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لتجارة المخدرات في الغربية بمضبوطات 1.3 مليون جنيه.. القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لتجارة المخدرات في الغربية

مصراوي Masrawy

12:51 م الأربعاء 26 أغسطس 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة، وأسلحة نارية وذخائر، بحوزة 6 من العناصر الإجرامية، والقضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بالغربية.

تابعت مكافحة المخدرات، إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة، يقوم على إدارتها تشكيلاً عصابياً مكون من (6من العناصر الإجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، واتخاذها وكراً للإتجار في المواد المخدرة وعلانية ترويجها وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن الغربية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهدافهم بعدة حملات بمحال إقامتهم وتم ضبطهم جميعاً.

وأسفرت عمليات التفتيش لأشخاصهم ومساكنهم وسياراتهم عن ضبط (172) طربة لمخدر الحشيش وزنت (18,250) ثمانية عشر كيلو ومائتان وخمسون جرام" من بينهم (50) طربة تم ضبطهم داخل مخزن سرى خلف أرقام اللوحات المعدنية بمؤخرة سيارة نقل، (600) قرص لعقار الترامادول المخدر، بندقية خرطوش و (3) طلقات لذات العيار.

طبنجة مطموسة الأرقام ومبلغ مالي أكثر من (900 ألف جنيه)، (6) هواتف محمولة.

بمواجهتهم أقروا بإحرازهم وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة والذخائر بقصد الدفاع عن تجارتهم الآثمة، والسيارات للنقل والترويج، والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1300000) مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

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