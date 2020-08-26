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الأمن يداهم 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط والمنوفية والبحيرة

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الأمن يداهم 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط والمنوفية والبحيرة الأمن يداهم 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط والمنوفية والبحيرة

مصراوي Masrawy

12:55 م الأربعاء 26 أغسطس 2020

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، وقوات الأمن المركزي، ومديرية أمن أسيوط حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (بندقية آلية - 90 طلقة نارية عيار من ذات العيار - 3 خزينة لبندقية آلية - 2 فرد خرطوش) خلال استهداف منزل ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية) لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتبين عدم تواجده، كما عثر بحوزة والد المتهم على (فرد خرطوش)، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع وأن باقي المضبوطات تخص نجله الهارب.

وفى سياقٍ متصل تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وقوات الأمن المركزي ومديرية أمن المنوفية، من ضبط (طبنجة - 4 خزن أسلحة نارية – كمية من الطلقات النارية والخرطوش مختلفة الأعيرة) بحوزة ( مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا ).

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري والذخائر بقصد الإتجار .

كما تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وقوات الأمن المركزي ومديرية أمن البحيرة من ضبط (طبنجة - فرد خرطوش محلى الصنع - فرد روسي محلى الصنع - عدد 2 طبنجة صوت - عدد من أجزاء الأسلحة النارية - العدد المستخدمة في عملية التصنيع) بحوزة (ميكانيكي – مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد الإتجار، وإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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