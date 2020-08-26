بقيمة 10 ملايين جنيه.. الداخلية تحبط تهريب 3.5 طن مخدرات بالسويس(صور)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية، إحباط محاولة تهريب 3.5 طن من نبات البانجو المخدر مخبأة أسفل حمولة من الأسمنت بسيارة نقل بالسويس، جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة الأمن في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تروجيها.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تابعت نشاط اثنين من العناصر الإجرامية (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية")، في مجال تهريب كمية من نبات البانجو المخدر من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها عبر إحدى معديات السيارات مُستخدمين سيارة نقل ومقطورة قلاب.. حيث تم رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن السويس، تم ضبط أحدهما حال استقلاله السيارة في كمين أُعد له بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (1107 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 3,300 "ثلاثة أطنان وثلاثمائة كيلو جرام" مخبأة أسفل حمولة من الأسمنت- مبلغ مالي- هاتف محمول).

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بصدد الإتجار فيها بمحافظات الجمهورية بالاشتراك مع المتهم الهارب، واستخدامه للسيارة والهاتف المحمول في نقل وترويج المواد المخدرة.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (10000000) عشرة ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.