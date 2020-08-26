أخبار عاجلة

أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية -
عقب الفيديو المتداول.. "مرور جدة" يوقف قائد شاحنة "الحاوية غير المثبتة" -
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ"شبحة أملج" -
"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث -
تركيا تفاقم احتقان شرق المتوسط.. وتجري مناورة عسكرية قبالة قبرص -
بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟ -
الإمارات تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا -
"أمانة الجوف" تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من كورونا‎ -
BE ONTime - لقاء خاص مع طارق الأدور بضيافة كريم رمزي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "عبد الحميد شبانة" لاعب الأهلي السابق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بقيمة 10 ملايين جنيه.. الداخلية تحبط تهريب 3.5 طن مخدرات بالسويس(صور)

Print
بقيمة 10 ملايين جنيه.. الداخلية تحبط تهريب 3.5 طن مخدرات بالسويس(صور) بقيمة 10 ملايين جنيه.. الداخلية تحبط تهريب 3.5 طن مخدرات بالسويس(صور)

مصراوي Masrawy

11:25 ص الأربعاء 26 أغسطس 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية، إحباط محاولة تهريب 3.5 طن من نبات البانجو المخدر مخبأة أسفل حمولة من الأسمنت بسيارة نقل بالسويس، جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة الأمن في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تروجيها.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تابعت نشاط اثنين من العناصر الإجرامية (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية")، في مجال تهريب كمية من نبات البانجو المخدر من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها عبر إحدى معديات السيارات مُستخدمين سيارة نقل ومقطورة قلاب.. حيث تم رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن السويس، تم ضبط أحدهما حال استقلاله السيارة في كمين أُعد له بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (1107 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 3,300 "ثلاثة أطنان وثلاثمائة كيلو جرام" مخبأة أسفل حمولة من الأسمنت- مبلغ مالي- هاتف محمول).

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بصدد الإتجار فيها بمحافظات الجمهورية بالاشتراك مع المتهم الهارب، واستخدامه للسيارة والهاتف المحمول في نقل وترويج المواد المخدرة.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (10000000) عشرة ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

download (1)

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
BE ONTime - عبد الحميد شبانة: لعبت مع جيل في الأهلي كان معظمه في منتخب مصر

BE ONTime - عبد الحميد شبانة: لعبت مع جيل في الأهلي كان معظمه في منتخب مصر

"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد

"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد

مصر تعلن فشل التوصل إلى مسودة موحدة بشأن سد النهضة

مصر تعلن فشل التوصل إلى مسودة موحدة بشأن سد النهضة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية