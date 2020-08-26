أخبار عاجلة

أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية -
عقب الفيديو المتداول.. "مرور جدة" يوقف قائد شاحنة "الحاوية غير المثبتة" -
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ"شبحة أملج" -
"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث -
تركيا تفاقم احتقان شرق المتوسط.. وتجري مناورة عسكرية قبالة قبرص -
بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟ -
الإمارات تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا -
"أمانة الجوف" تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من كورونا‎ -
BE ONTime - لقاء خاص مع طارق الأدور بضيافة كريم رمزي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "عبد الحميد شبانة" لاعب الأهلي السابق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعاملات الأربعاء.. مزيج "برنت" يرتفع لـ46.01 دولارًا

Print
تعاملات الأربعاء.. مزيج "برنت" يرتفع لـ46.01 دولارًا تعاملات الأربعاء.. مزيج "برنت" يرتفع لـ46.01 دولارًا
بيانات تكشف عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة

تعاملات الأربعاء.. مزيج

ارتفع خام "برنت" خلال تعاملات الأربعاء في ظل متابعة انخفاض المعروض في خليج المكسيك، ومع ترقب بيانات مخزونات النفط الأمريكية.

وبحسب وكالة "رويترز"، تراجع إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك بنحو 84%؛ استعدادًا لإعصار "لورا"؛ إذ اتجهت الشركات نحو إخلاء 299 منصة للإنتاج و11 منصة للحفر منتصف أمس الثلاثاء.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.3% إلى 46.01 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر مسجلة 43.31 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4.524 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من أغسطس.

بينما من المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.النفط النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد كيف تحول هذه الشركة مرائب السيارات إلى منازل بأسعار معقولة

شاهد كيف تحول هذه الشركة مرائب السيارات إلى منازل بأسعار معقولة

قبيل انطلاق العام الدراسي .. شكاوى من رفع أسعار الحاسبات والأجهزة الإلكترونية بجدة

قبيل انطلاق العام الدراسي .. شكاوى من رفع أسعار الحاسبات والأجهزة الإلكترونية بجدة

قبيل انطلاق العام الدراسي .. شكاوى من رفع أسعار الحاسبات والأجهزة الإلكترونية بجدة

قبيل انطلاق العام الدراسي .. شكاوى من رفع أسعار الحاسبات والأجهزة الإلكترونية بجدة

صعود الدولار يهوي بأسعار الذهب

صعود الدولار يهوي بأسعار الذهب

شبكة عيون الإخبارية