"التنمية الاجتماعية" بمكة يكرّم "أجياد" للدعوة لجهودها في مواجهة كورونا

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"الجمعية" تطلق مسابقة حفظ المعوذتين للصغار

كرم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة, جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد، بدرع شكر وتقدير نظير جهودها ومشاركتها الفاعلة وتقديمها مبادرات اجتماعية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد- 19) تلبية لاحتياجات المتضررين منذ بدء الأزمة وحتى الوقت الحالي.

وقدمت الجمعية خلال الفترة الماضية عددًا من المبادرات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ منها وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متمثلة في مركز التنمية الاجتماعية بمكة, في توزيع آلاف السلال الغذائية للمتضررين, وتوفير مترجمين في المستشفيات والمحاجر الصحية, وتوزيع ما يزيد على 2500 حقيبة دعوية هدية للمرضى والمستضافين في المحاجر الصحية, وتوفير 1200 حقيبة للمستلزمات اليومية، وتوفير أكثر من 100 ألف سجادة صلاة ذات الاستخدام لمرة واحدة لمستشفيات مكة.

كما وزعت الجمعية أكثر من 1200 بروشور توعوي لتوعية المقيمين الناطقين بغير اللغة العربية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المختصة بالمملكة, وتوزيع 38،400 كمامة طبية, إلى جانب إنتاج عدد من المقاطع التوعوية القصيرة وتصميم البطاقات التوعوية عن الجائحة؛ حيث تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلغات مختلفة ولاقت استحسان الجميع.

وبلغ عدد المبادرات الموثقة التي قدمتها الجمعية منذ بدء جائحة كورونا المستجد؛ 27 مبادرة مجتمعية وإلكترونية بإشراف مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة؛ حيث بلغ عدد المستفيدين منها (267,299) مستفيدًا.

ومن جهته عبر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام الجفري، عن شكره لمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة على الشراكة المثمرة مع الجمعية في مواجهة هذا الوباء العالمي, سائلاً الله أن يحفظ الجميع من شر الأمراض والأوبئة ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه.

من جهة أخرى أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة, مسابقة حفظ المعوذتين للصغار, والتي تتمثل في تسجيل مقطع فيديو للمتسابق وهو يتلو سورتي الناس والفلق (المعوذتين) غيباً, وتُطلق بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.

وتهدف المسابقة إلى استثمار التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله –عز وجل- وتعليم الأطفال بعض ما حثّ عليها الرسول –صلى الله عليه وسلم- بالمداومة على قراءتها في جميع الأحيان, ومعرفة الناشئة على فضائل بعض سور القرآن الكريم, وفتح آفاق حقيقية وجديدة للتنافس الشريف, واكتشاف المواهب الجديدة ودعمها وتحفيزها.

وحددت الجمعية ثلاثة معايير للمسابقة يتم من خلالها اختيار عشرة فائزين، وهي: دقة التصوير والإخراج الفني, والبعد عن اللحن الجلي والخفي, جمال الصوت والتلاوة بالتجويد برواية حفص عن عاصم, كما وضعت عددًا من الضوابط والشروط تتمثّل في كتابة اسم المتسابق وتاريخ الميلاد والمدينة، وألا تتجاوز مدة المقطع دقيقتين، وإرسال المشاركات عبر واتس آب الجمعية (0500042367) مبينة أن المسابقة خاصة بالبنين.

وأفادت الجمعية، التي بلغ عدد المستفيدين من مبادراتها أكثر من (267) آلف مستفيد، بأن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون 1442/1/25هـ, وموعد إعلان الفائزين سيكون بمشيئة الله 1442/1/29هـ,، ورصدت جوائز نقدية قيّمة للمشاركين, وشهادات تقديرية لجميع المشاركين.

مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة