أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث -
تركيا تفاقم احتقان شرق المتوسط.. وتجري مناورة عسكرية قبالة قبرص -
بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟ -
الإمارات تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا -
"أمانة الجوف" تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من كورونا‎ -
BE ONTime - لقاء خاص مع طارق الأدور بضيافة كريم رمزي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "عبد الحميد شبانة" لاعب الأهلي السابق -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة: لعبت مع جيل في الأهلي كان معظمه في منتخب مصر -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة سبب تسميته بإبن مانويل جوزيه -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة عن أسباب إحترافه في الهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

انفجار خط غاز يتسبب بانقطاع الكهرباء في كل سوريا (شاهد)

Print
انفجار خط غاز يتسبب بانقطاع الكهرباء في كل سوريا (شاهد) انفجار خط غاز يتسبب بانقطاع الكهرباء في كل سوريا (شاهد)

جي بي سي نيوز:- وقع انفجار في خط الغاز العربي في ريف العاصمة السورية دمشق بين منطقتي الضمير وعدرا، فجر الاثنين، ما أدى إلى انقطاع شامل للكهرباء في سوريا، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".

وقال وزير الكهرباء، محمد زهير خربوطلي، إن الانفجار هو السادس من نوعه الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها، وأدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير علي، ومن ثم فقدان كميات الغاز وخروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتال، ما أدى إلى حدوث انقطاع في الكهرباء.

وأشار إلى أن ألسنة اللهب وصلت إلى 50 مترا بسبب الانفجار.


ومن ناحيته، قال وزير النفط السوري، علي غانم، إن الانفجار قد يكون عملا إرهابيا.

 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الاردن : 3 اصابات بكورونا في العناية الحثيثة و 4 حالات غير معروفة المصدر

الاردن : 3 اصابات بكورونا في العناية الحثيثة و 4 حالات غير معروفة المصدر

الأردن : رجل يقتل زوجته حرقا

الأردن : رجل يقتل زوجته حرقا

بدء المرحلة 6 من خطة إعادة الأردنيين من الخارج الأسبوع المقبل

بدء المرحلة 6 من خطة إعادة الأردنيين من الخارج الأسبوع المقبل

"هيومن رايتس": قوات الأمن اللبنانية استخدمت القوة المفرطة مع المحتجين على انفجار بيروت

"هيومن رايتس": قوات الأمن اللبنانية استخدمت القوة المفرطة مع المحتجين على انفجار بيروت

شبكة عيون الإخبارية