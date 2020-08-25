انفجار خط غاز يتسبب بانقطاع الكهرباء في كل سوريا (شاهد)

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز:- وقع انفجار في خط الغاز العربي في ريف العاصمة السورية دمشق بين منطقتي الضمير وعدرا، فجر الاثنين، ما أدى إلى انقطاع شامل للكهرباء في سوريا، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".

وقال وزير الكهرباء، محمد زهير خربوطلي، إن الانفجار هو السادس من نوعه الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها، وأدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير علي، ومن ثم فقدان كميات الغاز وخروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتال، ما أدى إلى حدوث انقطاع في الكهرباء.

وأشار إلى أن ألسنة اللهب وصلت إلى 50 مترا بسبب الانفجار.



ومن ناحيته، قال وزير النفط السوري، علي غانم، إن الانفجار قد يكون عملا إرهابيا.