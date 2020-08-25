أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث -
تركيا تفاقم احتقان شرق المتوسط.. وتجري مناورة عسكرية قبالة قبرص -
بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟ -
الإمارات تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا -
"أمانة الجوف" تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من كورونا‎ -
BE ONTime - لقاء خاص مع طارق الأدور بضيافة كريم رمزي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "عبد الحميد شبانة" لاعب الأهلي السابق -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة: لعبت مع جيل في الأهلي كان معظمه في منتخب مصر -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة سبب تسميته بإبن مانويل جوزيه -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة عن أسباب إحترافه في الهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال محادثات مباشرة وشفافة.. ماذا طلب رئيس الوزراء السوداني من "بومبيو"؟

Print
خلال محادثات مباشرة وشفافة.. ماذا طلب رئيس الوزراء السوداني من "بومبيو"؟ خلال محادثات مباشرة وشفافة.. ماذا طلب رئيس الوزراء السوداني من "بومبيو"؟
"حمدوك" يتطلع إلى خطوات إيجابية ملموسة داعمة للثورة

خلال محادثات مباشرة وشفافة.. ماذا طلب رئيس الوزراء السوداني من

ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أنه أجرى محادثات مباشرة وشفافة، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الخرطوم اليوم (الثلاثاء)، تضمنت حذف اسم السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وبين "حمدوك" على "تويتر" أن المحادثة تناولت دعم الأمريكية للحكومة السودانية بقيادة المدنيين، وفقاً لـ"رويترز".

وأعرب رئيس الوزراء السوداني عن تطلعه إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة في السودان.رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
زيادة سعر رغيف الخبز وغرامات المترو.. الحكومة تنفي ١٣ شائعة خلال الأسبوع.. تعرف عليها

زيادة سعر رغيف الخبز وغرامات المترو.. الحكومة تنفي ١٣ شائعة خلال الأسبوع.. تعرف عليها

موجز الأخبار | الحكومة تنفى وجود عجز في أسطوانات الأكسجين بمستشفيات الصدر

موجز الأخبار | الحكومة تنفى وجود عجز في أسطوانات الأكسجين بمستشفيات الصدر

موجز الأخبار | الحكومة تنفي رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30%

موجز الأخبار | الحكومة تنفي رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30%

أمل أبو زيد.. الرئاسة اللبنانية وسيناريوهات تشكيل الحكومة

أمل أبو زيد.. الرئاسة اللبنانية وسيناريوهات تشكيل الحكومة

شبكة عيون الإخبارية