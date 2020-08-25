أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث -
تركيا تفاقم احتقان شرق المتوسط.. وتجري مناورة عسكرية قبالة قبرص -
بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟ -
الإمارات تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا -
"أمانة الجوف" تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من كورونا‎ -
BE ONTime - لقاء خاص مع طارق الأدور بضيافة كريم رمزي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "عبد الحميد شبانة" لاعب الأهلي السابق -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة: لعبت مع جيل في الأهلي كان معظمه في منتخب مصر -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة سبب تسميته بإبن مانويل جوزيه -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة عن أسباب إحترافه في الهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سوريا.. "الأسد" يكلّف "عرنوس" بتشكيل الجديدة

Print
سوريا.. "الأسد" يكلّف "عرنوس" بتشكيل الحكومة الجديدة سوريا.. "الأسد" يكلّف "عرنوس" بتشكيل الجديدة
شغل عدة حقائب وزارية منذ 2013 آخرها "الموارد المائية"

سوريا..

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومًا يقضي بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الجديدة.
و يشغل عرنوس منصب رئيس الوزراء المكلف منذ 11/6/2020 حين صدر مرسوم بإعفاء نظيره السابق عماد خميس وتكليفه بالمنصب.
وحمل "عرنوس" عدة حقائب وزارية، منذ 2013 كانت آخرها وزارة "الموارد المائية".
وووفق ما نقله موقع " اليوم" عن رئاسة مجلس الوزراء السورية فإن "عرنوس" من مواليد إدلب عام 1953، وتخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب عام 1978، وتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994 ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992-2002، ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004، ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 وحتى 2009، وعين محافظًا لدير الزور منذ عام 2009 وحتى 2011، ومحافظًا للقنيطرة عام 2011.بشار الأسد سوريا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لقطات سرية تنشر لأول مرة.. شاهد انفجار قنبلة "قيصر روسيا" النووية

لقطات سرية تنشر لأول مرة.. شاهد انفجار قنبلة "قيصر روسيا" النووية

لقطات سرية تنشر لأول مرة.. شاهد انفجار قنبلة "قيصر روسيا" النووية

لقطات سرية تنشر لأول مرة.. شاهد انفجار قنبلة "قيصر روسيا" النووية

زيادة سعر رغيف الخبز وغرامات المترو.. الحكومة تنفي ١٣ شائعة خلال الأسبوع.. تعرف عليها

زيادة سعر رغيف الخبز وغرامات المترو.. الحكومة تنفي ١٣ شائعة خلال الأسبوع.. تعرف عليها

ميركل يؤكد ضرورة الحفاظ على الحوار مع روسيا وتشيد بدورها في سوريا وليبيا

ميركل يؤكد ضرورة الحفاظ على الحوار مع روسيا وتشيد بدورها في سوريا وليبيا

شبكة عيون الإخبارية