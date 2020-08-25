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وفقًا للإجراءات الاحترازية.. مدير تعليم تبوك يشارك في تسليم المقررات الدراسية للطلاب

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عبر زيارات ميدانية وأكد على حرص واهتمام أمير المنطقة على متابعة مسيرة التعليم

وفقًا للإجراءات الاحترازية.. مدير تعليم تبوك يشارك في تسليم المقررات الدراسية للطلاب

شارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري في تسليم المقررات الدراسية للطلاب وأولياء أمورهم من خلال زيارته الميدانية للمدرسة الابتدائية صباح اليوم للاطلاع عن كثب على جاهزية بداية العام الدراسي الجديد وفق الإجراءات الاحترازية وتسليم المقررات واستمرار العملية التعليمية للطلاب عن بُعد في جميع مدارس المنطقة .
واستمع مدير التعليم إلى شرح من قائد المدرسة محمد الشهري عن آلية تسليم المقررات وفق الجداول الزمنية المحددة لتوزيعها لكل صف دراسي لتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن وبأعداد محددة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك آلية متابعة الطلاب من المنازل ودعم المعلمين لطلابهم من خلال القاعات الافتراضية، وغرف العزل بالمدارس التي تسهم في التأكد من سلامة الطلاب والمعلمين.
وأكد مدير التعليم على حرص واهتمام أمير منطقة تبوك على متابعة مسيرة التعليم، في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بذلك ليحظى الطلاب بالتعليم وفق الإجراءات الاحترازية ضد المستجد (كوفيد ١٩) ، منوهاً في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم وإدارة تعليم تبوك في سبيل تمكين دعم تعليم الطلاب عن بُعد .

ورافق مدير التعليم في الزيارة الميدانية المساعد للتعليمية (بنين) ماجد القعير.

المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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