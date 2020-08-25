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الطائرات الخاصة تغزو أوروبا ورحلة 3 ساعات بـ 800 ريال... هنا التفاصيل

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الطائرات الخاصة تغزو أوروبا ورحلة 3 ساعات بـ 800 ريال... هنا التفاصيل الطائرات الخاصة تغزو أوروبا ورحلة 3 ساعات بـ 800 ريال... هنا التفاصيل
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الطائرات الخاصة تغزو أوروبا ورحلة 3 ساعات بـ 800 ريال... هنا التفاصيل

نشرت منصة "وينجلي أي أو" المتخصصة في مشاركة رحلات الطيران أن هناك زيادة في الاهتمام من قبل المسافرين الذين يحرصون على السفر جوًا على متن طائرة خاصة أو طائرة هليكوبتر لرغبتهم في تجنب الضجيج وقوائم الانتظار بالمطارات الرئيسية والاختناقات المرورية بالشوارع والناس المتلصصين في القطارات.

وبالتزامن مع بدء تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي عادت بقوة رحلات الطيران الخاص للعمل من جديد، ولفت الموقع إلى أن تكلفة رحلة ذهاب وعودة من لندن إلى نيوكواي في كورنوال تبدأ من 166 جنيهًا إسترلينيًا للفرد بإجمالي وقت طيران 3 ساعات و20 دقيقة، أي ما يساوي 800 ريال سعودي.

ويسمح نظام مشاركة التكاليف للطيارين وغيرهم بمزاولة شغفهم بعالم الطيران مع استمتاع الركاب بتلك الرحلات المثيرة إلى مناطق بالمملكة المتحدة، وكذلك أوروبا بما في ذلك فرنسا، بلجيكا، هولندا وألمانيا وفقًا للديلي ميل.

وهناك رحلات ليوم واحد إلى أنتويرب في بلجيكا من مطار نورث ويلد في إسكس، حيث تتم تلك الرحلة على متن طائرة طراز دايموند دي إيه 42 توين ستارمزودة بـ 4 مقاعد، بتكلفة قدرها 312 جنيهًا إسترلينيًا للفرد أي ما يقارب 1600 ريال سعودي، حيث تعبر الطائرة بحر الشمال وتهبط في مطار صغير، وبعد الانتهاء من مشاهدة المعالم السياحية هناك يرتب الطيار حفلة غذاء ثم العودة وفق "إيلاف".منصة وينجلي أي أو رحلات الطيران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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