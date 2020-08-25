أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث -
تركيا تفاقم احتقان شرق المتوسط.. وتجري مناورة عسكرية قبالة قبرص -
بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟ -
الإمارات تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا -
"أمانة الجوف" تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من كورونا‎ -
BE ONTime - لقاء خاص مع طارق الأدور بضيافة كريم رمزي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "عبد الحميد شبانة" لاعب الأهلي السابق -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة: لعبت مع جيل في الأهلي كان معظمه في منتخب مصر -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة سبب تسميته بإبن مانويل جوزيه -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة عن أسباب إحترافه في الهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال يوليو.. "إتمام" يعتمد 7 مخططات سكنية بمساحة 22 مليون م2

Print
خلال يوليو.. "إتمام" يعتمد 7 مخططات سكنية بمساحة 22 مليون م2 خلال يوليو.. "إتمام" يعتمد 7 مخططات سكنية بمساحة 22 مليون م2
المركز أصدر رخص بناء لنحو 990 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة

خلال يوليو..

أنهى مركز خدمات المطورين "إتمام" اعتماد سبعة مخططات سكنية بمساحة تجاوزت 22.5 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي، كما قام المركز بتقديم العديد من الخدمات الأخرى للمطورين.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة المساحات المعتمدة للمخططات بنحو 11.8 مليون م2، ثم منطقة الرياض بمساحة أكثر من 5.2 مليون م2، فيما جاءت منطقة عسير ثالثة بمساحة بلغت 3.8 مليون م2، تلتها المنطقة الشرقية بمساحة وصلت إلى 1.6 مليون م2، ومنطقة المدينة المنورة بمساحة 119.955م2.

وقد أصدر المركز في شهر يوليو 2020 رخص بناء لنحو 990 وحدة سكنية، وإنهاء شهادات تأهيل لعدد 12 مطورًا عقاريًا، وإجراء طلبات تأييد لتسجيل ثلاثة آلاف عامل على مشاريع الوزارة.

وأكد مدير عام مركز إتمام المهندس عبدالوهاب بن مسفر القحطاني، أهمية الدور الاستراتيجي الذي يمارسه "إتمام" كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية لتوفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين بزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.

ونوّه بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة وتيسير الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيراً عمل مركز خدمات المطورين.

ويُعتبر مركز خدمات المطورين "إتمام" أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب بهدف رفع نسبة تملّك الأسر للمساكن وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.مركز خدمات المطورين إتمام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع 7 بنوك محلية

السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع 7 بنوك محلية

السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع 7 بنوك محلية

السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع 7 بنوك محلية

هجوم حاد لخبير مياه على "الزراعة": مسألة وقت وتعطش السعودية

هجوم حاد لخبير مياه على "الزراعة": مسألة وقت وتعطش السعودية

هجوم حاد لخبير مياه على "الزراعة": مسألة وقت وتعطش السعودية

هجوم حاد لخبير مياه على "الزراعة": مسألة وقت وتعطش السعودية

شبكة عيون الإخبارية