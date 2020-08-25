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قرعة علنية بمدينة طابا على 24 وحدة بالإسكان الاجتماعي

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قرعة علنية بمدينة طابا على 24 وحدة بالإسكان الاجتماعي قرعة علنية بمدينة طابا على 24 وحدة بالإسكان الاجتماعي

مصراوي Masrawy

12:36 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرت الوحدة المحلية لمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، القرعة العلنية لمستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، بحضور المحاسب فوزي همام مستشار محافظ جنوب سيناء، والمفوض لمجالس المدن ومديريات الخدمات، وعلى الشحات، رئيس مدينة طابا، وأعضاء اللجنة، والمواطنين المستحقين للوحدات.

وقال رئيس مدينة طابا، إن القرعة جرت لـ24 وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي للمستحقين الذين تنطبق عليهم كافة الضوابط والشروط، وحصلوا على الموافقة الأمنية من جهاز تنمية سيناء.

وأكد رئيس المدينة أنه جرى الالتزام بالضوابط والشروط الصحية والتباعد بين الحضور لمجابهة المستجد.

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