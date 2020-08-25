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ابتعدوا عن مجاري السيول.. "المدني" تحذّر من "تقلبات الباحة الجوية"

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ابتعدوا عن مجاري السيول.. "المدني" تحذّر من "تقلبات الباحة الجوية" ابتعدوا عن مجاري السيول.. "المدني" تحذّر من "تقلبات الباحة الجوية"
فيما نبّهت "الأرصاد" من أمطار رعدية ورياح مصحوبة بتدنٍ في الرؤية

ابتعدوا عن مجاري السيول..

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في ضوء ما نبّهت منه "الأرصاد"، وحثّت المديرية على الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي والأجزاء المجاورة لها.حالة الطقس الأرصاد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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