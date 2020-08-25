"عداد كورونا".. أكثر من 813 ألف ضحية والإصابات تتجاوز الـ23 مليونًا

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الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا بأكثر من 177 ألف حالة وفاة

ارتفعت حصيلة تفشي وباء كورونا حول العالم إلى أكثر من 23.6 مليون مصاب، أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة والبرازيل والهند، وحصد الفيروس أرواح أكثر من 813 ألف شخص حتى الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا؛ حيث سجلت أكثر من 177 ألف حالة وفاة؛ فيما تجاوز عدد المصابين فيها 5.7 مليون مصاب منذ بدء تفشي الوباء.

وفي البرازيل حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 115 ألف شخص؛ فيما تجاوز عدد المصابين هناك 3.6 مليون مصاب.

ووفق "روسيا اليوم" تحتل المكسيك المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي الوباء، من حيث عدد الوفيات؛ إذ سجلت نحو 61 ألف حالة وفاة وأكثر من 563 ألف إصابة حتى الآن.

وفي الهند ارتفعت حصيلة ضحايا تفشي الوباء إلى أكثر من 58 ألف وفاة، وسجلت البلاد حتى الآن نحو 3.2 مليون مصاب بالفيروس.

وفي بريطانيا حصد وباء كورونا أرواح أكثر 41500 شخص، وبلغ عدد المصابين أكثر من 328 ألف مصاب حتى الآن.

وتأتي إيطاليا في المرتبة السادسة؛ حيث تجاوزت حصيلة الوفيات 35 ألفًا؛ فيما بلغ عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء 260 ألف شخص.

وفي فرنسا توفي أكثر من 30500 شخص، وتجاوز عدد المصابين 282 ألفًا، تليها إسبانيا التي حصد فيها الوباء أرواح نحو 29 ألف شخص، وبلغت حصيلة المصابين أكثر من 405 آلاف مصاب.

وفي البيرو تسبب تفشي الوباء في وفاة أكثر من 27 ألف شخص، وتم تسجيل نحو 600 ألف إصابة بالفيروس حتى الآن.

وفي إيران اقتربت حصيلة الوفيات من 21 ألفًا، وتجاوز عدد المصابين فيها 360 ألف شخص.

وفي روسيا ارتفعت حصيلة المصابين إلى نحو 960 ألف شخص؛ فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 16400 شخص، ورغم أن روسيا الرابعة عالميًّا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا؛ فإنها تحتل المرتبة الثانية عشرة من حيث عدد الوفيات.فيروس كورونا الجديد