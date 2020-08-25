أخبار عاجلة

"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد -
"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان -
مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي" -
علامتان خطيرتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12.. لا تتجاهلهما -
الاثنين.. خالد الفيصل يطلق ملتقى مكة  الثقافي في دورته "5" -
الهند.. ضبط شبكات لجمع وبيع الكمامات "من القمامة" -
"بلاستيشن 4" لـ"مدرستي".. مواطنة تبتكر حلاً يخفف عبء الأسرة -
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل -
"تجنيس السوريين في تركيا".. جولة ثالثة من الرفض والتوقيع بلا أسباب! -
بيشة.. قيصرية لحامل في شهرها الثامن تكللت بـ 3 توائم ذكور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المعارضة السورية تواصل العمل في جنيف وتُطالب بالإفراج عن المعتقلين

Print
المعارضة السورية تواصل العمل في جنيف وتُطالب بالإفراج عن المعتقلين المعارضة السورية تواصل العمل في جنيف وتُطالب بالإفراج عن المعتقلين
البحرة: لا يوجد حل عسكري والخلاص يمرّ عبر قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤

المعارضة السورية تواصل العمل في جنيف وتُطالب بالإفراج عن المعتقلين

قال رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات جنيف لصياغة الدستور هادي البحرة: إن الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون النظام السوري هي الأولوية القصوى من أجل بناء الثقة وإخراجهم من هذا الجحيم، وكذلك من أجل لم شمل الأسر والتئام جراحها؛ مطالبًا بالإفراج عن المعتقلين ليتمكن الشعب السوري من طي هذه الصفحة والتحرك في اتجاه تحقيق العدالة الشاملة لجميع السوريين.

وأكد البحرة في بيان له اليوم أنه لا يوجد حل عسكري في سوريا، وأن الخلاص يمر عبر قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ الذي يفرض حلًّا سياسيًّا قبلته جميع الأطراف في اللجنة الدستورية، كجزء من العملية السياسية للتطبيق الشامل لهذا القرار.

وأوضح أن الهيئة العليا للمفاوضات ورغم انتشار وباء كوفيد ١٩ واصلت العمل بنظرة إيجابية تجاه العملية السياسية ككل؛ لإنهاء معاناة الشعب السوري، وتسعى جاهدة لاختصار لوقت لوقف إراقة الدماء، كما ستواصل العمل لإنجاز مهمتها بالانتقال إلى السلام والعدالة.

وأشار إلى أن حماية حقوق الشعب السوري واجب وطني، وأن المعارضة السورية تأخذ اللجنة على محمل الجد باعتبارها السبيل الوحيد لضمان تلك الحقوق، وأن الدستور الجديد سيمهد الطريق لسوريا جديدة، يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوق وواجبات متساوية.المعارضة السورية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد

"الأوقاف المصرية": المصريون استقبلوا صلاة الجمعة بالحلوى والزغاريد

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان

مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي"

مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي"

علامتان خطيرتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12.. لا تتجاهلهما

علامتان خطيرتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12.. لا تتجاهلهما

شبكة عيون الإخبارية