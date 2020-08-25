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هجوم نوعي للجيش اليمني يكبد الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

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هجوم نوعي للجيش اليمني يكبد الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد هجوم نوعي للجيش اليمني يكبد الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد
تزامنًا مع غارات لطيران "التحالف" دمرت تعزيزات ومخازن الميليشيا

هجوم نوعي للجيش اليمني يكبد الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

لقنت قوات الجيش الوطني اليمني بالمنطقة العسكرية السابعة المسنودة بالمقاومة الشعبية, الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيًا وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، في عدة قطاعات وجبهات في مديرية نهم بالعاصمة صنعاء, تزامنًا مع غارات مكثفة لطيران دعم الشرعية في اليمن الذي دمر تعزيزات ومخازن للميليشيا.

وفي التفاصيل، ذكر موقع "سبتمبر نت" الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن الميليشيا الحوثية تكبدت اليوم خسائر كبيرة في الأرواح في قطاع نجد العتق بمديرية نهم، بعد هجوم نوعي للجيش والعتاد اليمني، مسنود بالمقاومة تم فيه استعادة وتحرير مواقع مهمة.

وفي السياق ذاته دمرت مدفعية الجيش اليمني عربة بي تي آر وطقمًا مدرعًا بعد أن استهدفت تجمعات للميليشيا في وادي الجفرة، رافقه كمين محكم أسفر عن قتل وجرح أعداد من عناصر الميليشيا في منطقتي اللسان وأم العربي بالمديرية.

وفي غضون ذلك، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن في قطاع صلب بعدة غارات تعزيزات للميليشيا, كما دمرت مخازن أسلحة.

وأضاف الموقع أن الميليشيا الحوثية تلقت خلال الأيام السابقة ضربات موجعات وهزائم متتالية وسقوط العشرات من عناصرها بين قتلى وجرحى، إضافة إلى خسارتها الكبيرة في المعدات والآليات على امتداد جبهة نهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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