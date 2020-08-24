أخبار عاجلة

"بلاستيشن 4" لـ"مدرستي".. مواطنة تبتكر حلاً يخفف عبء الأسرة -
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل -
"تجنيس السوريين في تركيا".. جولة ثالثة من الرفض والتوقيع بلا أسباب! -
بيشة.. قيصرية لحامل في شهرها الثامن تكللت بـ 3 توائم ذكور -
غدًا.. عودة 428 ألف طالب وطالبة يمثّلون 1819 مدرسة بالشرقية -
نهي عابدين تتحدث عن أعمالها الفنية الأقرب إلى قلبها -
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل -
"تجنيس السوريين في تركيا".. جولة ثالثة من الرفض والتوقيع بلا أسباب! -
بيشة.. قيصرية لحامل في شهرها الثامن تكللت بـ 3 توائم ذكور -
غدًا.. عودة 428 ألف طالب وطالبة يمثّلون 1819 مدرسة بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نصفهم بجنوب إفريقيا.. مليون و178 ألف إصابة بكورونا في القارة السوداء

Print
نصفهم بجنوب إفريقيا.. مليون و178 ألف إصابة بكورونا في القارة السوداء نصفهم بجنوب إفريقيا.. مليون و178 ألف إصابة بكورونا في القارة السوداء
عدد حالات الوفيات بلغ 27 ألفاً و592 حالة منذ بداية ظهور الفيروس

نصفهم بجنوب إفريقيا.. مليون و178 ألف إصابة بكورونا في القارة السوداء

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية إلى مليون و178 ألفاً و770 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس في القارة حتى الآن.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن عدد حالات الوفيات قد ارتفع بدوره إلى 27 ألفاً و592 حالة في جميع دول القارة.

وكشف المصدر تصدر جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر إصابة بالمرض في القارة بعدد إصابات بلغ 609 آلاف حالة، كما قارب عدد الوفيات فيها الـ13 ألفاً، تليها ثم نيجيريا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تعلن فشل التوصل إلى مسودة موحدة بشأن سد النهضة

مصر تعلن فشل التوصل إلى مسودة موحدة بشأن سد النهضة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

وصول أولى سفن الجسر البحرى المصرى إلى بيروت لمساندة اللبنانيين

وصول أولى سفن الجسر البحرى المصرى إلى بيروت لمساندة اللبنانيين

شبكة عيون الإخبارية