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إصابات كورونا.. #الرياض تسجل أقل رقم يومي منذ 5 أشهر

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إصابات كورونا.. #الرياض تسجل أقل رقم يومي منذ 5 أشهر إصابات كورونا.. #الرياض تسجل أقل رقم يومي منذ 5 أشهر
إضافة لـ374 حالة تعافٍ من الـ2745 حالة المسجلة اليوم

إصابات كورونا.. #الرياض تسجل أقل رقم يومي منذ 5 أشهر

كشف تقرير وزارة الصحة اليومي حول مستجدات كورونا عن تسجيل 37 إصابة بالفيروس في #الرياض كأقل رقم منذ نحو 5 أشهر، كما شهدت العاصمة تسجيل 3 وفيات جديدة.

ووفق التقرير، سجلت الرياض 374 حالة تعافٍ من إجمالي الـ2745 حالة المسجلة اليوم.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الاثنين، تسجيل 1175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 308654 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2745 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 282888 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 3691 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 22075 والحالات الحرجة 1635 حالة.وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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