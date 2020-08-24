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إنفاذًا لأمر الملك.. فيصل بن فرحان يسلم "الزياني" وشاح الملك عبدالعزيز

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إنفاذًا لأمر الملك.. فيصل بن فرحان يسلم "الزياني" وشاح الملك عبدالعزيز إنفاذًا لأمر الملك.. فيصل بن فرحان يسلم "الزياني" وشاح الملك عبدالعزيز
تقديراً لمجهوداته خلال عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

إنفاذًا لأمر الملك.. فيصل بن فرحان يسلم

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم سروره بإنفاذ أمر خادم الحرمين الشريفين بتسليم الدكتور عبداللطيف الزياني وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.
وقال وزير الخارجية إن ذلك التكريم جاء تقديراً لمجهوداته خلال عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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